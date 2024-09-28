Насиловал, унижал и бил: директора ребцентра на Львовщине подозревают в издевательствах над детьми

Делом уже занялась полиция

Один из учебно-реабилитационных центров на Львовщине оказался в центре громкого скандала. Воспитанники рассказали о том, что директор этого заведения регулярно над ними издевался — он якобы осуществлял психологическое, физическое и сексуальное насилие в отношении детей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, этим делом уже занялись следователи нацполиции.

Воспитанники учебно-реабилитационного центра на Львовщине обратились за помощью к уполномоченному по правам человека. В связи с этим в срочном порядке была собрана комиссия, которая отправилась в заведение с "проведением мониторингового визита".

"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры", — сообщил Дмитрий Лубинец.

В центре размещаются уязвимые категории детей: дети-сироты; дети, лишенные родительской опеки; дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями.

Как оказалось, воспитанники этого заведения массово начали жаловаться на директора, который совершал над ними психологическое и физическое насилие. Детей запугивали, обзывали и публично унижали. Им говорили о том, что "они никому не нужны" и у них "проблемы с головой".

В отношении же девушек-воспитанниц директор центра совершал действия сексуального характера, публично унижал их, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

"Дети жаловались на то, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным" и недееспособным делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", — подчеркнул Лубинец.

Как оказалось, последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако никто на это не реагировал.

Наоборот, за каждую жалобу воспитанники центра подвергались издевательствам — их били палками и унижали на глазах у всех.

Комиссия собрала свидетельства детей и вызвала на место происшествия полицию. Немедленно было открыто уголовное производство по статье "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Всех детей, которые давали показания, забрали из центра и сейчас они находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением.

Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита… Результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях", — резюмировал Лубинец.

В пресс-службе Нацполиции оперативно отреагировали на произошедшее — в центр немедленно выехали следователи, ювенальные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины.

По факту совершения сексуального насилия начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Нескольких воспитанников центра уже переведены в другие заведения, также правоохранители ходатайствовали об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководителя учреждения.

По заверениям полицейских к ним ранее не поступали заявления от воспитанников центра по поводу издевательств или совершения насилия:

"Информация об отсутствии реагирования полицией на заявления и сообщения в течение полугода не соответствует действительности — других обращений о противоправных действиях, совершенных в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию Львовщины не поступало", — подчеркнули в нацполиции.

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