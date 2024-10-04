В Киеве мужчина жестоко расправился со знакомой: мотивы убийства удивляют (фото)

Злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы

В Деснянском районе столицы была найдена задушенной в собственной квартире 51-летняя женщина. Она несколько дней не выходила на связь и родственники почувствовали неладное — они пришли к ней домой и обнаружили в спальне труп.

Как оказалось, ее хладнокровно убил 27-летний знакомый, который захотел завладеть ее автомобилем. Подробности резонансного дела рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что в одной из квартир Деснянского района Киева был обнаружен труп 51-летней женщины со следами удушения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили детали произошедшего и задержали убийцу.

По данным следствия, в конце сентября к владелице квартиры пришел в гости ее 27-летний знакомый. Молодому человеку женщина иногда помогала материально и они время от времени общались.

В тот вечер злоумышленник остался ночевать у 51-летней женщины. Около полуночи, он взял веревку, хладнокровно задушил свою знакомую и оставил труп в спальне. После чего забрал ее автомобиль "Toyota Prado" и скрылся.

Чтобы не вызвать подозрений и замести следы убийца переоделся в камуфляжную военную одежду, перекрасил похищенный внедорожник в зеленый цвет, снял с него номера и поехал домой на Черниговщину. Там его и задержали правоохранители.

Стоит отметить, что мотивы своих действий злоумышленник так и не смог объяснить.

По факту совершения умышленного убийства было возбуждено уголовное производство. Преступника взяли под стражу без права внесения залога.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или же пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Киевщине обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что пострадавшей наносились многочисленные удары по всему туловищу, от которых она и скончалась.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области хладнокровно убили женщину — ей нанесли десятки ножевых ранений в область лица и шеи. Как оказалось, несчастную зарезал ее сожитель во время внезапного приступа ревности.