Запрещенные вещества, интимные фото и драки: что известно о девушках-подростках, избивших ребенка во Львове (видео)

Уголовное производство пока не открыли

В сети появилась новая информация о девушках-подростках, избивших во Львове мальчика. Они оказались не только любительницами русских песен.

Об этом сообщает Telegram-канал Львович. Отмечается, что одна из девушек регулярно принимает разные неизвестные "препараты", от которых ее состояние меняется.

Видеозаписи с этими "экспериментами" в сопровождении российских песен она публиковала в своем аккаунте в TikTok под ником "лил емчик" (@emiliiadior). Стоит отметить, что в настоящее время этот аккаунт уже недоступен.

Также, по словам подписчиков канала, девушка часто устраивала потасовки и провокации в центре Львова. Более того, девушки выкладывали в соцсети видео, на котором они употребляют наркотические вещества.

Кроме того, сообщается, что одна из девушек со своими друзьями ведет Telegram-канал, где публикует интимные фотографии, а также булит других подростков. В настоящее время этот Telegram-канал также удален.

Кроме того, по информации подписчиков Львовича, отец одной из девушек якобы начальник криминальной полиции. Однако эта информация не подтверждена.

"Также подписчики сообщают, что в воскресенье видели девушек в центре Львова неадекватными. Впоследствии одной из них стало плохо и она потеряла сознание, а тело тряслось. Часто такое происходит от передозировки наркотиками. Известно, что мать одной из девушек основательница сети фитнес-клубов, а отец влиятельный человек. Напомню, девушки — несовершеннолетние", — написал автор Telegram-канала Львович.

В свою очередь полицейские установили личности девушек, которые избили малолетнего мальчика на детской площадке во Львове, сообщает пресс-служба полиции Львовской области. По факту идет проверка, правоохранители опрашивают участников и очевидцев.

Отмечается, что девушка в возрасте 16 лет наносила удары 9-летнему мальчику, а ее 17-летняя подруга снимала это на видео. Все они – жители Львова. В то же время имена девушек не называются.

Решается вопрос открытия уголовного производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Как известно, журналист и общественный активист Константин Андриюк опубликовал видео избиения девочками ребенка на детской площадке во Львове. На нем одна из девушек подзывает мальчика, тот подходит и она говорит "не дай Бог, ты еще раз что-то скажешь", на что мальчик (который значительно ниже девочек) говорит "извините пожалуйста". Но подростки не унимаются и одна из них начинает требовать, чтобы ребенок стал на колени.

Напомним, в Одессе полиция расследует избиение мужчины лицами в форме. Событие произошло рядом с рынком "Привоз", на улице Екатеринская.