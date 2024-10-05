Курьер "Glovo" устроил драку посреди дороги в Днепре (видео)

Инцидент случился днем

В субботу, 5 октября, в Днепре посреди проезжей части работник службы доставки "Glovo" напал на водителя авто. Драка продолжалась несколько минут, но ее успели снять.

На видео, которое публикуют в сети, видно, что водитель мопеда с рюкзаком "Glovo", нарушая правила дорожного движения, пытается проехать между рядами авто. Инцидент произошел около 14:00 на Сичеславской Набережной.

Работник "Glovo" проехал мимо автомобиля со знаком "Н", указывающим на то, что за рулем может быть ученик. Курьер решил перестроиться еще и через сплошную линию, что является нарушением ПДД.

Этот манёвр состоялся на участке сужающейся дороги. После проезда под мостом, водитель мопеда остановился и напал на водителя авто со знаком "Н". Он начал избивать мужчину кулаками прямо через окно.

Через несколько минут к конфликту присоединились другие участники движения, а водитель авто вышел и нанес несколько ответных ударов. Пыл курьера не уняла даже то, что его мопед упал, ведь он пытался бросаться уже и на других людей, которые, вероятно, вступались за водителя авто.

Напомним, недавно в Днепре произошло ДТП. Пьяный вождь на Infiniti влетел внутрь кафе. Обошлось без пострадавших.

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