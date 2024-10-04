Избиение девушки в Запорожье: кадры с камер наблюдения указали на интересный момент (видео)

Словесная перепалка переросла в жестокую драку

В сети появилось видео начала конфликта с избиением девушки в Запорожье. Напомним, инцидент произошел еще 26 сентября, однако широкую огласку получил через неделю.

Кадры из камеры наблюдения были опубликованы на одном из местных пабликов Запорожья. На видео зафиксировано начало конфликта.

При этом кадры частично подтверждают слова очевидцев события о том, что потерпевшая вела себя агрессивно и первой начала провоцировать потасовку.

Как видим, словесная перепалка, которая по словам очевидцев началась в заведении между девушкой и мужчинами, вышла за пределы бара/ресторана. Уже на улице, у входа в заведение, ссора продолжилась. Девушка, которая в своем сообщении в Instagram заявила, что она является работницей указанного заведения, пыталась не пустить посетителей в бар. Она загораживала собой дверь и отталкивала мужчин от входа.

В итоге перепалка переросла в полноценную драку, в результате которой девушка получила несколько гематом и ушиб мягких тканей лицевого черепа. Правда, в своем Instagram она несколько "приукрасила" свои травмы, заявив, что у нее перелом носа и сотрясение мозга.

Важно: редакция "Телеграфа" не поощряет насилие в каком-либо из его возможных проявлений. Мы публикуем мнение очевидцев конфликта и не разделяем его.

Детали инцидента мы подробно разбирали в материале: Нападение на девушку в запорожском ресторане: зачем она удаляла свое сообщение и что говорят очевидцы

В полиции Запорожской области заявили о том, что сейчас проводятся досудебные расследования по факту избиения девушки. Личность нападавшего уже установили — им оказался 28-летний местный житель. Следствием решается вопрос квалификации его противоправных действий с целью привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине обнаружили изуродованный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.