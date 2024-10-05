Целая семья погибла в пожаре в Полтавской области (фото)

Причина возгорания устанавливается

В ночь на субботу, 5 октября, в Полтавской области вспыхнул пожар в результате, которого погибла целая семья, в том числе и двое малолетних детей. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщила Нацполиция Полтавской области, в 02:00 поступило сообщение от спасателей о пожаре в селе Слободка Миргородского района.

По данным следствия, ночью в частном доме произошел пожар. После того как работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) ликвидировали пожар, в одном из помещений обнаружили четыре тела.

"Во время пожара погибла семья: мужчина, 1987 года рождения, женщина, 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения", — говорится в сообщении.

Причина гибели семьи устанавливается, потому тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция начала расследование по части 2 статьи 270 УК Украины.

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