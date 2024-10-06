Засмотрелся на отца. В Кривом Роге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Трагедия произошла в одном из районов Кривого Рога

Двухлетний ребенок выпал из окна двухэтажного жилого дома в Кривом Роге. В результате падения он получил серьезные травмы и оказался в больнице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Трагедия произошла в Металлургическом районе города. По информации местных СМИ, двухлетний ребенок увидел своего отца во дворе и от радости оперся на сетку окна в доме.

Однако сетка не выдержала веса ребенка, открылась и полетела вниз, а вместе с ней и ребенок. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей правой стороны лица. Ребенка госпитализировали в детскую травматологическую больницу: о состоянии его здоровья в настоящее время неизвестно.

Родителям порекомендовали обращать больше внимания на поведение своих детей. В частности, окна рекомендуется закрывать на проветривание и стараться не подпускать детей ближе к ним.

Это не первый случай, когда дети выпадают из окон. Напомним, ранее в Одессе из окна многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Ребенок тогда получил многочисленные травмы и оказался в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве из окна 8-го этажа выпал ребенок. Отмечается, что трагический инцидент произошел якобы, когда мать ребенка делала уборку и оставила окно открытым для проветривания.