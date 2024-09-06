Кровавая "Санта- Барбара" в Киеве: мужчина пришел к бывшей жене и зверски убил ее сожителя (фото)

Злоумышленника оперативно задержали

В столице разыгралась настоящая драма — мужчина пришел к бывшей жене за вещами, но в ходе конфликта нанес ее новому сожителю несколько глубоких ножевых ранений. В результате произошедшего 46-летний пострадавший скончался на руках у медиков.

Убийца ранее уже был судим и попада в поле зрения правоохранителей. О деталях происшествия рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Жестокое убийство произошло в Днепровском районе столицы. Известно, что 39-летний житель Киевщины приехал к своей бывшей жене, чтобы забрать некоторые вещи.

Экс-супруги решили накрыть на стол и устроили застолье. Со временем к ним присоединился новый сожитель женщины. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, которая переросла в конфликт.

Внезапно бывший муж хозяйки дома схватил нож и нанес своему сопернику несколько ударов в область туловища. После этого злоумышленник скрылся.

Прибывшие на вызов медики всеми силами пытались спасти 46-летнего пострадавшего, однако от полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Как оказалось, преступник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина на данный момент находится под стражей. Фигуранту сообщили подозрение в совершении умышленного убийства.

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области был хладнокровно убит молодой мужчина. Его труп злоумышленник планировал похоронить во дворе своего дома и для этих целей даже выкопал могилу.