Ночное ДТП в Днепре: пьяный водитель на Infiniti залетел внутрь кафе (фото)

Инцидент произошел на Донецком шоссе

В ночь на 3 октября в Днепре автомобиль Infiniti въехал в одно из местных кафе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и протаранил фасад заведения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области. Инцидент произошел на Донецком шоссе.

"Водитель автомобиля Infiniti не учел дорожную обстановку, не принял меры для уменьшения скорости движения, не справился с управлением и въехал в здание кафе. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданин от обследования в установленном законом порядке отказался.

Правоохранители составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя отстранили от вождения.

В полиции призывают соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Тернопольщине женщины погибли в жуткой аварии. Автомобиль смяло под грузовиком.