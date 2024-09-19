Нанесли около 50 ножевых ранений: в Грузии убили самого известного трансгендера, возможный убийца задержан (фото)

Подозреваемого задержали в аэропорту Кутаиси

В Грузии жестоко убили самого известного трансгендера страны — 37-летнюю Кесарию Абрамидзе. Трагические события произошли вечером в среду, 18 сентября.

Убийство было совершено на фоне принятия закона против пропаганды ЛГБТ в Грузии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Кесария Абрамидзе была убита в своём доме. Вскоре после этого в аэропорту Кутаиси правоохранители задержали подозреваемого. Предварительно, это оказался её друг. По версии следствия, перед убийством между ними произошла ссора. Подозреваемый нанес своей жертве около 50 ножевых ранений.

Кесария Абрамидзе ранее была известна как Бесо Абрамидзе. В 2014 году Бесо сделал операцию по смене пола. В 2018 году уже как Кесария она представляла Грузию на конкурсе красоты для трансгендеров Miss trans star international в Испании.

Кесарии вела активно страничку в соцсетях. На не было подписано 500 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что на АЗС в Киеве застрелили мужчину. Убийство произошло посреди белого дня. Видео стрельбы распространилось по сети.