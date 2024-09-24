Под Одессой завелся маньяк-убийца? В полиции раскрыли подробности

Соответствующая информация распространилась по сети и навела ужас на местных жителей

В социальной сети появились сообщения, что на территории поселка Дачное в Одесской области якобы появился маньяк. Авторы публикаций утверждали, что только за последнюю неделю там были обнаружены тела трех человек с перерезанным горлом.

"Телеграф" обратился в полицию Одесской области и узнал, так ли это на самом деле или же в сети запустили очередной фейк. Правоохранители сообщили нашему изданию, что данная информация — абсолютная ложь.

"Эта информация не соответствует действительности. За правдивой информацией необходимо обращаться к официальным источникам", — сказали в полиции.

Отметим, что соответствующие посты появились в одном из пабликов. Там были приложены скрины переписки, в которых детям рекомендуют не задерживаться после школы.

При этом в одном из скринов было заявлено, что якобы возле местного клуба в Дачном нашли убитой 16-летнюю девушку. После этого в парке возле памятника было найдено бездыханное тело женщины.

Еще раз отметим, что данная информация — выдумки. С какой целью распространяют такие запугивающие материалы, неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина пришел к бывшей жене и убил ее сожителя.