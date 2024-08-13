Скорая не успела спасти. В Германии убили еще одного украинца, что известно о трагедии

46-летнего мужчину зарезали в лагере для беженцев

В Германии произошло еще одно трагическое убийство украинца. В городе Росток на севере страны в лагере для беженцев нашли тяжело раненым 46-летнего мужчину, скорая приехала слишком поздно и через некоторое время он скончался.

Полиция пока не разглашает подробностей, однако известно, что подозреваемый тоже украинец. Так что "Телеграф" решил собрать всю известную на данный момент информацию об этом инциденте.

С начала полномасштабной войны с РФ в Германию из Украины прибыло около миллиона беженцев, к сожалению, они часто попадают в поле зрения преступников, что порождает вопрос, является ли страна безопасной.

Подозреваемый в убийстве

В местной полиции на прокуратуре сообщили, что украинец скончался в лагере для беженцев в понедельник, 12 августа, около 12:15 с местным временем. Тяжело раненого мужчину обнаружил сотрудник службы охраны. К сожалению, карета скорой помощи приехала слишком поздно: врач смог только констатировать смерть.

Однако известно, что все указывает на убийство. Полиция и прокуратура сначала не предоставили никакой дополнительной информации. Расследование все еще находится в начальной стадии.

Лагерь для беженцев в Ростоке

Подробностей о задержании пока нет, однако известно, что подозреваемый тоже украинец. 26-летний украинец был задержан в Росток в понедельник вечером. Пресс-секретарь не захотела сообщить подробности задержания, пишет Nordkurier.

Теперь в расследовании убийства следователям поможет судебно-медицинская экспертиза тела. Прокурор назначил вскрытие.

Город расположен на севере Германии

Контекст преступления

Безопасность совместного жилья для беженцев и украинцев в Германии все чаще подвергается критике, особенно учитывая, что многие люди, бегущие от войны и преследований, живут в опасных условиях.

Отметим, что в понедельник предстали перед судом Эссена подозреваемые в убийстве двух парней-баскетболистов из Украины Владимира Ермакова и Артема Козаченко. Ребята приехали в Германию, спасаясь от войны. Здесь они играли за молодежную баскетбольную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

На них напала компания неблагонадежных подростков, которая травила ребят. Считается, что единственным мотивом агрессии было украинское происхождение. Главному исполнителю — некоему Мерту и трем подельникам (двое сирийцев и немецкий грек) на момент совершения преступления было всего 14 и 15 лет. До этого компания зажила лихой стали преступников, однако они оставались на свободе только из-за юного возраста.

Вопрос о том, чувствует ли безопасно украинское общество в Германии вызвало также убийство двух украинских военных в Баварии в апреле 2024 года. Оба проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Злоумышленник сначала скрылся, однако вскоре полицейские задержали 57-летнего подозреваемого россиянина.

А в марте общественность Германии всколыхнула новость об убийстве 27-летней украинки Маргариты Разаз. Виновны в убийстве — муж и жена. Последняя – гражданка России. Супруги втерлись в доверие к украинцам, а после этого решили хладнокровно убить 27-летнюю мать, а также похитить ее маленькую дочь Мию. Кроме Маргариты, бесследно исчезла и ее мать — 51-летняя Марина Стеценко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Перу украинец хотел духовно просветиться "лекарством предков" и употребил наркотики, под влиянием которых расчленил подругу-россиянку.