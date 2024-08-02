Бил ножом в грудь и живот: на Киевщине парень хладнокровно зарезал отчима

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы

В Броварах 18-летний парень нанес своему отчиму проникающие ножевые ранения в область груди и живота. На место происшествия оперативно прибыла "скорая", которая доставила пострадавшего в медучреждение. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на больничной койке.

Как оказалось, молодой человек заступился за собственную мать, которую хотел ударить ее гражданский муж. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

На днях правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир города Бровары произошла драка. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в одной из комнат 38-летнего окровавленного мужчину. У него копы заметили ножевые ранения в области груди и живота.

На место ЧП незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу, однако от полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленника задержали

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, в квартире произошел конфликт конфликт между супругами на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина попытался ударить жену, однако крики матери услышал сын и вышел на кухню.

Парень оттолкнул отчима, схватил кухонный нож и нанес мужчине два удара в грудь и живот. Эти ранения оказались смертельными и парня взяли под стражу.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Тяжкое преступление произошло в Броварах

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.