Тушки животных и визг на всю улицу: в Кривом Роге в ДТП попал грузовик с поросятами (фото, видео)

Выжившие животные ходят по улице или визжат в грузовике

В Кривом Роге, предварительно в центрально-городском районе города, перевернулась фура с более сотней поросят. Инцидент произошел в воскресный день, 1 сентября.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram "Свои. Кривой Рог". По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

"Фура с поросятами перевернулась на ул. Кобылянского. Выжившие животные ходят по улице или визжат в грузовике. На обочине лежат тела умерших свиней. Ужас", — написали в паблике.

Как сообщает издание "Кривой рог", грузовик двигался по ул. Кобылянского в Кривом Роге в сторону Смычки, водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.

"В ДТП водитель травмировался, он госпитализирован. Среди поросят есть погибшие и раненые, а также разбежавшиеся по улице…", — пишет издание.

Многие поросята выжили в ДТП

Часть погибла или получила травмы

Среди поросят немало раненых, есть и оказавшиеся в плену перевернутой фуры, которые не могут выбраться на свободу. Животные напуганы и не перестают кричать. Как сообщает паблик "Свои. Кривой Рог", представители перевозчика выехали из Днепра, чтобы забрать животных. Пока они не приехали, небезразличные криворожцы как могут помогают поросятам — принесли водички и пытаются освободить находящихся внутри фуры животных.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе в ДТП попал самокатчик: несколько раз перевернулся в полете.