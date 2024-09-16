Грузовик разнес легковое авто: смертельное ДТП произошло на Львовщине (фото)

Погиб один человек и двое пострадали

Роковое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 16 сентября во Львовской области. Около полудня на трассе "Киев-Чоп" столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В результате столкновения погиб один человек, еще двое попали в больницу. Как сообщили в полиции Львовской области, инцидент произошел в селе Нагорное Стрыйского района.

По информации правоохранителей, не разминулись грузовик Volvo и легковушка Volkswagen Touareg. Легковым авто управлял 42-летний мужчина из Винницкой области. За рулем грузовика находился 35-летний водитель из Львовской области.

Село Нагорное на карте

В результате столкновения на месте погиб пассажир Volkswagen — 35-летний мужчина из Винницкой области. Еще две пассажирки этого же автомобиля получили травмы. Обеих женщин, также из Винницкой области, доставили в больницу.

Полиция начала расследование аварии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении ПДД. Виновнику может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Также его могут лишить водительских прав сроком до трех лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Правоохранители осматривают место аварии, опрашивают свидетелей и собирают другие доказательства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что автобус с военными разбился в серьезном ДТП во Львове. В результате столкновения автобуса и фуры погиб один военный и еще десять пострадали.