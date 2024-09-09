Автобус с военными разбился в серьезном ДТП под Львовом: есть погибший и много пострадавших (фото)

Водитель скончался на месте

Во Львовской области произошло серьезное ДТП с автобусом и грузовиком. В первом транспортном средстве якобы находились военные.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его данным, инцидент произошел утром 9 сентября в населенном пункте Драговиж. Он утверждает, что в результате столкновения автобуса и фуры погиб один военный и еще десять пострадали.

Местные паблики утверждают, что автобус якобы принадлежал военным.

Стоит отметить, что к этому моменту в правоохранительных органах уже подтвердили факт ДТП и уточнили, что оно произошло около трех часов ночи на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Дороговиж, Стрыйского района. При этом важно, что полицейские не уточняли, чей это автобус, а также кем были пострадавшие и погибший.

"В результате столкновения водитель автобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Девять пассажиров автобуса – жители Киева, Чернигова, Закарпатья и Тернопольской области в возрасте от 25 до 43 лет, были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что фура, в которую врезался автобус, стояла на обочине. Начато расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине нардеп попал в серьезное ДТП.