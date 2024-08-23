Пассажира выбросило через окно: в Киеве пьяный водитель устроил смертельное ДТП (фото)

Водитель жив, а его пассажир погиб

В преддверии комендантского часа на улице Богатырской в Киеве произошла ужасная авария с летальным исходом. Нетрезвый водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате столкновения один из пассажиров погиб. По информации полиции Киева, виновнику ДТП уже сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Подробности ДТП

27-летний водитель внедорожника на повороте потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль на скорости врезался в металлический отбойник. Удар был такой силы, что сидевшего на заднем сиденье 28-летнего пассажира выбросило через окно. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия.

На место аварии прибыли правоохранители. Они произвели проверку состояния водителя. Результаты теста на алкоголь шокировали: прибор Драгер показал 1,49 промилле, что значительно превышает допустимую норму. Следователи полиции Киева оперативно задержали виновника ДТП. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Законодательство Украины предусматривает суровое наказание за подобные преступления. Санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

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