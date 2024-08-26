Двое погибших и трое малышей в больнице: детали ужасного ДТП на Прикарпатье (фото)

Авария забрала жизни двух молодых людей

Трагическая автокатастрофа произошла поздно вечером 25 августа в поселке Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области. В результате аварии погибли двое взрослых, а трое детей оказались в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения со смертельным исходом. Подробности инцидента выясняют следователи. Об этом сообщает в полиции области.

Подробности ДТП

По предварительным данным, около 23:40 автомобиль Dodge Caliber двигался по улице Шевченко в Делятине. Водитель потерял контроль над рулем, в результате чего машина сначала столкнулась с отбойником, а затем опрокинулась в кювет.

Удар оказался настолько сильным, что водитель 1992 и пассажирка 1994 года погибли на месте происшествия. Оба были местными жителями. Кроме того, в автомобиле находились трое детей: 2015, 2018 и 2020 годов рождения. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Для установления всех обстоятельств аварии следователи назначили ряд экспертиз. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

В связи с трагическим инцидентом полиция в который раз напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД. Особое внимание стражи порядка призывают обращать на скоростной режим и состояние дороги, особенно в вечернее и ночное время.

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