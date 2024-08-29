На Киевщине нардеп попал в серьезное ДТП: тяжелые травмы, включая перелом позвоночника (фото)

Народный избранник госпитализирован в больницу в Белой Церкви

Народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин попал в серьезное ДТП. Инцидент произошел поздно вечером, 28 августа. Известно, что депутат госпитализирован с серьезными травмами.

Об этом сообщает издание "Украинская правда". Нардеп получил переломы костей, закрытую черепно-мозговую и другие травмы.

"ДТП произошло в 23.31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева. По данным источников, автомобиль совершил наезд на бетонное препятствие", — сообщает издание.

Судя по фотографиям, сделанным на месте ДТП, речь идет о бетонных укреплениях блокпоста.

Нардеп Копытин, находившийся на пассажирском сиденье, получил закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом костей предплечья правой верхней конечности. Также, по данным издания, у пострадавшего предварительно диагностировали перелом позвоночника.

Водитель также получил тяжелые травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника поясничного отдела. Оба мужчина госпитализированы в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Игорь Копытин — что о нем известно

Игорь Копытин родился в 1981, в г. Легница (Польша). Украинский предприниматель политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Женат, воспитывает двоих детей.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 г. На время выборов: директор ООО "Автомодерн", беспартийный. Проживал в г. Николаеве.

Согласно данным из Википедии, Копытин член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Член Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Нардеп Игорь Копытин

С самого начала полномасштабного вторжения помогает ВСУ. Совместно с фондом Ukrainian Freedom передает дроны подразделениям Государственной пограничной службы Украины и сотрудничает с Департаментом военной разведки СБУ.

Согласно данным движения "Честно", в конце 2022 года Копытин проголосовал за градостроительную реформу (№5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит, он остается недействительным.

Непосредственно работал над освобождением из российского плена 215 украинских воинов, среди которых были Азовцы, морпехи и иностранные добровольцы, приговоренные террористами к смертной казни.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Волыни в ДТП погибли два 18-летних парня. Юноши на скорости влетели в дерево.