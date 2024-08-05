Под Киевом неадекватный водитель совершил серьезное ДТП и повредил полицейское авто: фото

Мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался

На днях на 23-м километре автодороги Киев – Чоп произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно виновником аварии стал водитель автомобиля Geely Emgrand.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области. Водитель не соблюдал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mazda 2.

В результате столкновения последний выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым транспортным средством МAN. К счастью, никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили у водителя Geely Emgrand явные признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался пройти осмотр на состояние опьянения в медицинском учреждении и начал активно сопротивляться правоохранителям.

Авария на трассе Киев – Чоп

"Полицейские предложили мужчине пройти осмотр на состояние опьянения у врача нарколога. Однако водитель начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться в сторону работников полиции. На неоднократные замечания патрульных прекратить правонарушения гражданин не реагировал. Патрульные задержали водителя и применили наручники", — отмечают в полиции.

Водитель Geely Emgrand имел признаки наркотического опьянения

Направляясь в медучреждение в служебном автомобиле, мужчина продолжал вести себя дерзко и выражаться нецензурной бранью. Прибыв на место, задержанный, воспользовавшись наручниками, застегнутыми за спиной, начал наносить повреждения служебному автомобилю полиции. В результате его действий была повреждена задняя и передняя дверь с левой стороны полицейского авто.

Повреждение служебного автомобиля

Мужчина отказался проходить осмотр на состояние опьянения у врача нарколога.

"Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения или отказ), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП и составили протокол задержания. Авто эвакуировали на штрафплощадку", — подчеркивают правоохранители.

На виновника ДТП составили четыре протокола

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве пьяная автоледи убегала от патрульных. Гонка закончилась неожиданно.