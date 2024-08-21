Mitsubishi влетел в грузовик и разбился вдребезги: смертельное ДТП на трассе возле Днепра (фото, видео)

Погибли мужчина и женщина

На трассе Днепр-Киев произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Авария произошла утром среды, 21 августа, недалеко от поселка Могилев.

Легковой автомобиль Mitsubishi на полной скорости столкнулся с грузовиком, в результате чего пассажиры легковушки погибли на месте. Инцидент вызвал серьезные осложнения движения на данном участке трассы. Об этом пишет Информатор с места происшествия.

Предварительно известно, что водитель Mitsubishi направлялся из Днепра. Пытавшись обогнать фуру, он выехал на встречную полосу, пересекая сплошную линию. К сожалению, управление автомобилем было потеряно, и машина столкнулась с большегрузным транспортом. Удар был настолько сильным, что легковушка разбилась вдребезги, а ее водитель и пассажирка погибли. Водитель грузовика, к счастью, остался невредимым.

Движение на месте происшествия сейчас контролируется полицией, а на месте работают спасатели и медики. Ожидается прибытие следственно-оперативной группы для детального расследования обстоятельств аварии. Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Ранее "Телеграф" писал о другом ДТП в Днепре. На пересечении улицы Независимости и проспекта Александра Поля мотоциклист пролетел несколько метров в воздухе.