Женщину из разбитого "Москвича" пришлось вырезать спасателям: детали ДТП в Одесской области

Женщину вырезали из металлических конструкций "Москвича"

На перекрестке Тираспольского шоссе и улицы Нескучной в Одессе произошла серьезная авария с участием легковушки "Москвич" и грузовика Renault MAGNUM. Столкновение оказалось настолько сильным, что пассажирку легкового авто пришлось деблокировать из изуродованного салона.

Женщина 1979 года рождения оказалась в ловушке металлических конструкций, ее зажавших. По информации ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, для освобождения пострадавшей потребовалось специальное спасательное оборудование.

После высвобождения из изуродованного "Москвича" женщину сразу передали медикам скорой помощи. Точное состояние ее здоровья пока не сообщается.

Обстоятельства, которые привели к столкновению легковушки с грузовиком, выясняются. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению виновных в этом дорожно-транспортном происшествии.

Напомним, что наиболее частыми причинами ДТП на перекрестках является несоблюдение правил проезда, в том числе игнорирование дорожных знаков, а также превышение допустимой скорости. Нередко причинами аварий в местах, где пересекаются две или более дорог, также является ограничение видимости на таких участках.

Ранее "Телеграф" писал, что в Хмельнитчине произошло резонансное ДТП, в котором погибла учительница и ребенок. Они могли стать жертвами из-за нарушений в строительстве островка безопасности.