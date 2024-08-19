Пьяный священник на КАМАЗе врезался в столб и избил полицейскую: детали ДТП (фото)

Устройство "Драгер" показало 1,94 промилле

В Черновицкой области произошло ДТП с участием священнослужителя. Он, пьяный за рулем, врезался на КАМАЗе в столб.

Но на этом его приключения не закончились. О случае рассказали в полиции Черновицкой области.

Приключения священника в Черновицкой области

Священник, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль бензовоза и, не справившись с управлением, столкнулся с дорожным столбом. Произошло это в селе Мольница, что в Черновицкой области. После совершения ДТП священник скрылся с места происшествия. Но его оперативно обнаружили и задержали. При общении с нарушителем они заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Устройство "Драгер" подтвердило эти мысли, показав результат 1,94 промилле. Это почти в 10 раз больше нормы.

Во время задержания водитель вел себя агрессивно. Также он пытался сопротивляться работнице патрульной полиции — хотел отобрать ее оружие и избил. Полицейскую забрали в больницу. Водитель-нарушитель задержан в соответствии со статьей 208.

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