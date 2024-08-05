В Киеве военный устроил стрельбу в элитном ЖК: подробности инцидента (видео)

Мужчина пытался скрыться от полиции

На днях жителей столицы обеспокоили звуки выстрелов на Печерске в элитном жилом комплексе. Конфликт возник между военнослужащим и сотрудником охраны ЖК.

В сети появились видео, где мужчина в военной форме, который передвигается на костылях, достал пистолет и начал угрожать охраннику. Ситуация резко обострилась, когда мужчина произвел выстрел в воздух.

Событие произошло в ЖК "Бульвар Фонтанов" на улице Иоанна Павла II, расположенного неподалеку от станции метро "Зверинецкая". Это комплекс с закрытой территорией и повышенной безопасностью.

По одной из версий, стрелявший проживает в этом ЖК. Он недавно получил ранение на фронте. Рассказывают, что после приезда патрульных, мужчина начал убегать на авто, не останавливаясь на призывы из громкоговорителей.

По другой версии, на кадрах только часть инцидента. Видеозапись демонстрирует эскалацию конфликта между двумя мужчинами. Один из них, двигаясь на костылях, внезапно достал пистолет и попытался неожиданно захватить другого. "Жертва" попыталась противостоять, а "нападавший" выстрелил в воздух.

Еще на одном видео видно, как темно-зеленый внедорожник с опознавательными знаками ВСУ двигается на большой скорости. За ним следят три полицейских автомобиля с включенными спецсигналами.

В СМИ сообщают, что конфликт действительно возник между охранником ЖК и военным, который находится в Киеве на лечении. Об этом рассказала помощник дежурного Екатерина Шостак из Печерского управления полиции.

По ее словам, полиция задержала мужчину и изъяла у него пистолет, который оказался не боевым, а стартовым.

"Охранник, на которого он напал, отказался от написания заявления, поскольку они давно знакомы. Сказал, что ему жаль военного", — сообщила Шостак.

Она добавила, что охранник не получил никаких телесных повреждений, а задержанный военнослужащий передан на поруки воинской части.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве неизвестный начал стрельбу на Русановке. Он выстрелил в мужчину и скрылся.