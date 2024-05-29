В Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих: один пострадавший попал в больницу (фото)

Правонарушителю грозит до 7 лет тюрьмы

В Киеве на рынке в Оболонском районе мужчина устроил стрельбу. Правоохранители задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева. Как оказалось, мужчина был нетрезв.

Сначала правонарушитель толкнул прохожую, потом за нее начали заступаться ее знакомые. Во время конфликта мужчина достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела. Один из которых попал 53-летнему жителю столицы в грудь.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу. А злоумышленника задержали и изъяли у него оружие.

Человек трижды выстрелил

"Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нарушителя — местного жителя 1989 года рождения, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы", — говорится в сообщении.

Стрелянные гильзы

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на другого пассажира столичного метро. Нападавший нанес удар ножом в живот пострадавшему.