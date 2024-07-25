Житель Запорожья поставил на уши всю область: устроил "разборки" со стрельбой, есть раненые (фото, видео)

Подозреваемому уже избрали меру пресечения

В Запорожье местный житель тяжело ранил из пистолета двоих мужчин. Инцидент произошел на территории одной из баз отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области. Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило 23 июля в 03:30.

Как выяснили правоохранители, между отдыхающими произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин несколько раз выстрелил из пистолета в сторону своих оппонентов. После этого правонарушитель сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Пострадавших, 18 и 27 лет, с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали.

Для его задержания в городе и области была введена в действие специальная операция "Перехват". Полицейским удалось по горячим следам разыскать злоумышленника в центре Запорожья. Им оказался 27-летний местный житель. Его задержали.

Кроме того, стражи порядка нашли и изъяли автомобиль фигуранта, а также пистолет, который он закопал в лесополосе. В квартире задержанного во время обыска изъяли более 1200 капсул патронов, предметы, похожие на запчасти пистолета, паспорта на пистолеты ТТ и ПМ, а также прибор для изготовления патронов.

Отмечается, что следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По результатам экспертиз действиям подозреваемого будет предоставлена окончательная правовая квалификация.

Напомним, в Запорожье в подъезде многоэтажного дома двое мужчин пытались напасть на полицейскую. У нее силой пытались отобрать рюкзак, после чего распылили в глаза слезоточивый газ.