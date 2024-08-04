В Киеве неизвестный открыл стрельбу? Подробности от полиции (фото 18+)

Официальной информации о происшествии пока нет

В Киеве днем в воскресенье, 4 августа, неизвестный начал стрельбу на Русановке в Киеве. Он выстрелил в мужчину и скрылся.

Нападающего ищут, введен план перехвата. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Реальный Киев".

UPD: В полиции опровергли сообщения о стрельбе на Русановке. На самом деле два мужчины подрались. Никого не госпитализировали. Звук стрельбы перепутали с работой генератора.

На Русановке неизвестный выстрелил в мужчину

О случившемся стало известно днем 4 августа. Неизвестный начал стрельбу и ранил мужчину. После этого он скрылся с места преступления.

Пострадавшему вызвали "скорую". Его госпитализировали. Пока неизвестно о его состоянии и куда его ранили.

На месте происшествия видна большая лужа крови. Это можно увидеть на фотографиях, которые распространили в местных телеграм-каналах.

Нападающего ищут, для этого ввели план перехвата. Как пишет "Труха Киев", неизвестный выстрелил в ногу прохожему. Пока нет официальной информации о том, кто это мог быть и почему он открыл стрельбу посреди белого дня.

Для справки: Русановка ― это первый искусственный жилой массив в Киеве. Он с запада окружен рекой Днепр, а с других сторон — Русановским каналом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области молодой человек зарезал отчима. Он его несколько раз ударил в живот и грудь.