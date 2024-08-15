В Тернопольской области мужчина в форме устроил стрельбу: есть погибшие и раненные (фото)

Мужчине грозит от 10 до 15 лет колонии или пожизненное заключение

В селе Доброводы Тернопольской области мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу на улице. В результате происшествия погибли два человека, а еще трое с ранениями доставлены в больницу.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.

Первые сообщения о стрельбе по людям появились в местных Telegram-каналах примерно в 16:55. По словам очевидцев, среди которых не мало детей, мужчина рядом с детской площадкой открыл стрельбу из автомата.

"Мужчина просто бежал на маму с автоматом и начал стрелять. Она включила заднюю передачу в авто и таким образом сбежала от него", — пишут в сети.

В Нацполиции добавили, что сообщение о вооруженном конфликте в селе Доброводы поступило на линию 102 в 15:35. После серии выстрелов злоумышленник скрылся с места происшествия. В регионе была объявлена специальная полицейская операция с привлечением спецподразделения КОРД и оперативно его задержали. Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области, орудие у него изъяли.

В полиции подтвердили информацию о двух погибших людях, а еще трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Против злоумышленника возбудили досудебное расследование ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном ЖК Киева военный устроил стрельбу. Как позже выяснилось, между ним и сотрудником охраны ЖК возник конфликт.