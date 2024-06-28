Стрельба по-соседски: в Одесской области мужчины доказывали свою правоту с оружием в руках

Один из них получил серьезное ранение

Стало известно об очередной перестрелке в Одесской области. Ранее полиция задержала троих мужчин, стрелявших в центре города, а недавно 40-летний мужчина решил доказать правоту с помощью оружия, но сам пострадал.

Он стрелял в своего соседа из травматического пистолета, но промазал. Его сосед был более искусным и ранил его из охотничьего ружья, о чем сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

В Одесской области мужчины устроили стрельбу

В Тарутино Одесской области поссорились два соседа — 40-летний и 31-летний мужчина. Пока неизвестно, что именно стало причиной ссоры.

Свою правоту 40-летний мужчина решил доказать силой и пошел домой за травматическим пистолетом. Он вернулся на место происшествия и выстрелил в оппонента. Мужчина смог развязать стрельбу по-соседски, но не смог попасть в соперника.

Оппонент был более искусным. Он выстрелил из охотничьего ружья и попал в левое предплечье.

Пострадавший получил огнестрельное ранение. От госпитализации мужчина отказался.

Правоохранительные органы производят следственные действия. Пока известно, что и травматический пистолет, и охотничье ружье были зарегистрированы.

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