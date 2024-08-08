Смертельная драка: в Киеве мужчина убил товарища из-за ревности к знакомой (фото)
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Злоумышленник может попасть в тюрьму на 10 лет
В Киеве мужчина забил насмерть товарища во время ссоры. Конфликт возник из-за ревности к общей знакомой.
Об этом сообщает полиция Киева. По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от мужчины, что он обнаружил мертвым своего 47-летнего знакомого.
Событие произошло в Днепровском районе столицы. На указанный адрес немедленно направились сотрудники полиции.
Как выяснилось, к убийству причастен 34-летний киевлянин. Правоохранители выяснили обстоятельства трагического инцидента.
Во время застолья мужчины начали ссориться из-за знакомой. Приревновав, злоумышленник бросился с кулаками на товарища. От полученных травм потерпевший скончался.
Нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении.
"Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", — отмечают в полиции.
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Пока фигурант находится под стражей.
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