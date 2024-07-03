Девочки били, а мальчики подзадоривали: на Тернопольщине подростки жестоко избили школьницу, в полиции отреагировали (видео)

В деле разбирается полиция

В Тернопольской области девочки-подростки жестоко избили свою ровесницу. Избиение снимали на камеру парни их возраста.

Видео экзекуции публикует Telegram-канал "Новини Тернополя". Инцидент произошел в селе Осовцы.

Между девочками разгорелся спор, сначала они просто кричали и ругались. Потом началось жестокое избиение. Как видно на кадрах, подростки таскали свою жертву за волосы, повалили на землю и били руками и ногами в живот и голову.

"У тебя такое красивое личико, Алина, мне так его жалко. Надо еще "доправить". Что такое? Плаки-плаки? Дышать не можешь? Еще раз влупить, солнышко, или, может, нос тебе сломать?", — говорит одна из девочек, после чего избиение продолжается.

Когда началась драка парни, которые находились рядом, подошли ближе. Они снимали все на видео, один из них сказал "мне это нравится".

Внимание! Видео содержат жестокие кадры и ненормативную лексику

За дело взялась полиция. Там сообщили, что инцидент произошел 27 июня. Конфликт возник между двумя знакомыми девочками. Пострадавшей — 14 лет, а ее главной обидчице — 16. В отношении агрессивной девочки составлен админпротокол в соответствии со ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские устанавливают свидетелей, очевидцев и дополнительные обстоятельства инцидента. Решается вопрос привлечения к административной ответственности и других участников конфликта.

Как ранее рассказывал "Телеграф", во Львове двое девочек-подростков побили мальчика, который значительно младше их. Они обвинили его в оскорблениях. Ребенок плакал и пытался вырваться, но агрессивных девиц смог остановить только взрослый.