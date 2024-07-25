Мужчина в форме избил девушку, которая заступилась за кондуктора: детали скандала в Одессе (видео)

Смелой девушке изрядно досталось

В одном из одесских троллейбусов мужчина в милитари форме оскорблял кондукторшу, которая якобы унизила его спутницу. За женщину заступилась смелая девушка, и за это мужчина ее избил на глазах у других пассажиров.

Конфликт попал на видео, распространенное Телеграм-каналом "Одесса Info". Начинается ролик с того, что мужчина и девушка кричат друг на друга.

Мужчина заявляет, что кондукторша грубо послала его спутницу. Девушка отметила, что это не повод поднимать руку на женщину. После этого они начинают скандалить.

Девушка просит кого-нибудь из пассажиров вызвать полицию. Поэтому мужчина разозлился еще больше. Он сказал девушке, что ему не нравится, как она с ним говорит, а потом пригласил ее выйти на улицу якобы подождать полицию.

Когда пассажирка вышла из троллейбуса, мужчина на нее набросился. Мужчина толкал ее и брал за волосы. Девушка пыталась защититься.

Впоследствии стало известно, что мужчина был нетрезв. Он не военный, а работает в охранной фирме "Самсон", якобы за мужчиной приезжали в отделение полиции его товарищи и хотели забрать его. Руководство фирмы якобы хотело решить вопрос с помощью денег. Как пишет Телеграм-канал, были угрозы расправой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе мужчины устроили драку на мемориале павшим защитникам. Несколько флагов были повреждены.