Массовая драка произошла в курортной части Одессы: один из участников остался без глаза (видео)

За дракой наблюдали десятки очевидцев

В Одессе "культурный" отдых уже традиционно завершился серьезной дракой, в ходе которой один из ее участников получил тяжелую травму. Согласно предварительной информации, он потерял глаз.

Согласно данным местных telegram-каналов, инцидент произошел в курортном районе Аркадия. На кадрах с места происшествия заметно, что после драки один из участников остался лежать на асфальте с окровавленным лицом.

При этом, можно увидеть, что все произошло, когда там находились десятки очевидцев.

Оценить, чем ударили молодого человека, по видео невозможно. К месту событий вызвали врачей, после чего в сети появились сообщения от очевидцев, что пострадавший скорее всего лишился без глаза, его отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что городские каналы часто упоминают район Аркадии, в контексте постоянных драк.

Как сообщалось ранее, накануне в Приморском районе Одессы несовершеннолетняя девушка случайно застрелила военнослужащего во время совместного распития алкогольных напитков. Это случилось, когда она решила разобрать автомат его побратима.