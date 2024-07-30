В Киеве девочки-подростки устроили жестокую драку посреди улицы (видео 18+)

Подростковая агрессия иногда переходит все границы

В Дарницком районе Киева произошла жестокая драка между двумя подростками. Девушки с особой жестокостью избивали друг друга на глазах у своих сверстников, которые снимали все на камеру мобильного телефона.

Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Харьковская". Об этом сообщили в соцсети очевидцы.

На кадрах, которые были опубликованы в интернете, можно заметить двух девочек-подростков, которые избивают друг друга посреди улицы. Дерущихся окружают сверстники, которые снимают все на камеры мобильных телефонов.

Девочек никто не пытается остановить или разнять, а подростки жестоко избивают друг друга ногами и руками.

В конечном итоге девочки встают с земли и расходятся в разные стороны под одобрительные возгласы своих знакомых. Что стало причиной драки — остается лишь догадываться.

Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

На кадрах присутствуют сцены насилия!

Драка произошла возле станции метро "Харьковская"

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве подростки жестоко избили сверстника. Пострадавшему наносили сильные удары руками и ногами в область лица, головы и туловища, а парень даже не пытался сопротивляться.