Две малолетние любительницы русскоязычной попсы избили ребенка во Львове: детали и видео

Мальчик младше агрессивных девиц

Во Львове двое агрессивных девочкек-подростков побили мальчика, который значительно младше, чем они. Школьницы к тому же являются любительницами песен на русском языке.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист и общественный активист Константин Андриюк. Он опубликовал видео избиения ребенка, все произошло на детской площадке.

"Какой-то трэш во Львове. Две любительницы "русских песен" избили мальчика на детской площадке на Левандовке. Видео эти неадекватки еще и опубликовали на своем тг-канале. Там, кстати, куча русскомировского музыкального шлака", — подписал он кадры.

На видео, опубликованном Андриюком, одна из девиц подзывает мальчика, тот подходит и она говорит "не дай Бог, ты еще раз что-то скажешь", на что мальчик (который значительно ниже девочек) говорит "извините пожалуйста". Но подростки не унимаются и одна из них начинает требовать, чтобы ребенок стал на колени.

Мальчик отказывается и одна из девиц бьет его по лицу. Она продолжает бить ребенка и за кадром слышно как другая девочка (видимо, ее подруга) говорит "не бей его", но агрессивная девица не останавливается, слышен плач мальчика. Била ли ребенка одна из девиц, или обе — непонятно.

В конце концов в ситуацию вмешивается взрослый мужчина. Он запретил бить мальчика, в ответ зачинщица драки заявила, что он якобы оскорбил их.

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