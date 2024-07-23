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Жуткое ДТП в Броварах: мотоциклист попал под авто и загорелся (видео 18+)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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ДТП на Киевщине
ДТП на Киевщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не рекомендуем смотреть очень впечатлительным людям

Во вторник, 23 июля, на Киевщине в Броварах произошла ужасная авария. Мотоциклист попал под бус и загорелся.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Инфо". В сеть попали кадры первых минут после ДТП.

На видео видно, как сразу после столкновения другой мотоциклист побежал спасать пострадавшего. Мужчина вытащил из-под автомобиля мотоциклиста, который почти весь загорелся.

Под авто видно лужу крови, которую размазали по асфальту. Тушить потерпевшего бросились очевидцы аварии. Сначала пламя пытались ликвидировать руками, потом кто-то достал огнетушителя.

Пока неизвестно в каком состоянии мотоциклист, который пострадал в ДТП.

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Напоминаем, на днях в Киеве произошла серьезная авария возле станции метро "Житомирская", столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на съезде с Брестского проспекта в сторону Академика Палладина.

Очевидцы отмечают, что на место происшествия приехали 5 карет скорой помощи. Известно, что одного из водителей забрали медики. Пока о количестве пострадавших неизвестно.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что авария страшна. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, проще говоря, разбиты вдребезги. Один из автомобилей даже задымился.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве произошло серьезное ДТП, один из автомобилей перевернулся на крышу. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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#Бровары #Новости Киева #Мотоциклист #жуткая авария видео