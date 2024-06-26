В Одессе авто инкассаторов попало в смертельное ДТП: что известно (фото)

Полиция и скорая прибыли на место аварии

В Одессе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля инкассаторной службы. По предварительным данным, они сбили насмерть человека.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Также в сети публикуют кадры с места ДТП.

На месте ДТП уже работают сотрудники правоохранительных органов, а также скорой помощи. Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Небесной Сотни возле торгового центра "Успех".

Место ДТП на карте

По словам местных, на указанном месте нет регулируемого пешеходного перехода, поэтому не исключение, что погибший перешел дорогу в неположенном месте.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Известно, что водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. По требованию сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.

Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге произошло ДТП с участием фуры и маршрутки с пассажирами. В результате происшествия есть десятки пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии.