Под Киевом водитель "Mercedes" сбил насмерть пешехода: подробности страшного ДТП

Пострадавшего госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось

На Киевщине произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Трагическое событие произошло в Броварах на улице Киевская.

Об этом сообщает полиция Киевской области. По словам правоохранителей, вечером 22 июля 62-летний водитель авто "Mercedes" двигался в направлении столицы и на нерегулируемом перекрестке сбил пешехода.

В результате аварии 53-летний пострадавший получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на немедленную госпитализацию, мужчина скончался в больнице.

Водитель насмерть сбил пешехода

"По данному факту следователи следственного управления Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Авария на улице Киевская в Броварах

Полиция Киевщины призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, во вторник, 23 июля, в Киевской области в Броварах произошла ужасная авария. Мотоциклист попал под бус и загорелся.

В сеть попали кадры первых минут после ДТП. На видео видно, как сразу после столкновения другой мотоциклист побежал спасать пострадавшего. Мужчина вытащил из-под автомобиля мотоциклиста, который почти весь загорелся.

Тушить потерпевшего бросились очевидцы аварии. Сначала пламя пытались ликвидировать руками, потом кто-то достал огнетушителя.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве произошла страшная авария на Житомирской. На место происшествия приехали 5 карет скорой помощи.