Ужасное ДТП в Киеве: одному из пострадавших оторвало обе ноги (видео)

ДТП произошло на Столичном шоссе

В воскресенье, 14 июля, в Киеве произошло страшное ДТП, в результате которого одному из пострадавших оторвало обе ноги. Сообщение о ДТП с пострадавшими в полицию Киева поступило около 13:00.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве. ДТП произошло на Столичном шоссе.

"Предварительно установлено, что между автомобилями "Dodge" и "ВАЗ" произошло ДТП. Когда водители и пассажиры автомобилей вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в стоячий автомобиль "Dodge" въехало авто "Toyota". В результате столкновения пассажирка автомобиля "Dodge" и водитель автомобиля "Toyota" получили травмы", — говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия сняли последствия дорожно-транспортного происшествия. Осторожно, видео содержит кровавые сцены.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, все обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Броварском районе Киевской области произошла смертельная авария. Водитель авто марки Volkswagen сбила пешехода.