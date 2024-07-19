Страшная авария в Киеве: на место ДТП приехали 5 карет скорой помощи(видео)

Одни из автомобилей задымился

В пятницу, 19 июля, в Киеве произошла серьезная авария. Недалеко от станции метро "Житомирская" столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Оперативный". ДТП произошло на съезде с Берестейского проспекта в сторону Академика Палладина.

Очевидцы отмечают, что на место происшествия приехали 5 карет скорой помощи. Известно, что одного из водителей забрали медики. Пока что о количестве пострадавших неизвестно.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что авария страшна. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, проще говоря, разбиты вдребезги. Один из автомобилей даже задымился.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. В результате ДТП движение транспорта затруднено.

ДТП на Житомирской

Также в соцсетях сообщают об аварии на перекрестке Воскресенского проспекта и Петра Запорожца. Столкнулись Skoda Fabia и, вероятно, военный внедорожник.

Предварительно ДТП произошло из-за нерабочего светофора. Кто-то из водителей не разобрался в приоритетности проезда этого перекрестка.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Движение на перекрестке затруднено. Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла серьезная авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Троллейбус подрезал легковушку, а та влетела в дерево.