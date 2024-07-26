В Одессе мужчина сжег авто соседа из-за специфического тату: подробности (фото, видео)

Также мужчина сказал, чтобы мужчина общался на русском, а не на "языке".

Необычное событие произошло на улице Черноморской в Одессе. Обычный соседский спор из-за татуировки перерос в криминал. Вечером 22 июля между двумя соседями разразилась словесная перепалка.

47-летний мужчина выразил свое недовольство татуировками 49-летнего соседа. Казалось бы, на этом конфликт должен был иссякнуть, но события получили неожиданное развитие. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На следующее утро около 3:30 младший участник конфликта решил отомстить. Он подготовил матрас, облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег, подбросив под автомобиль соседа. В результате пожара внедорожник Suzuki был полностью уничтожен.

Спасатели сообщили полицию о возгорании автомобиля на улице Черноморской около четырех часов утра. Владелец транспортного средства узнал об инциденте уже после того, как пожар был ликвидирован. Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был быстро установлен и задержан.

Следователи Одесского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В соцсетях пишут, что татуировка, которая и вызвала конфликт, выглядела как свастика. Также публикуют вероятное видео споры между двумя мужчинами. Один из них высказал претензию, что мужчина носит папу со свастикой, однако говорит на "языке" (на украинском языке, — ред.), и сказал, чтобы тот разговаривал на русском. Также на видео видно, как мужчина избивает своего оппонента и преследует его с ножом в руке.

Ранее "Телеграф" писал, что компания, где мог работать напавший на девушку в Одессе мужчина, прокомментировала событие с избиением девушки. В частности, там призывали не сплетничать.