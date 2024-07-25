Укр

Ударил товарища кухонным ножом в грудь: в Киеве расследовали жестокое убийство

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Досудебное расследование страшного преступления завершено
Досудебное расследование страшного преступления завершено. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подозреваемый может попасть на 15 лет за решетку

В Киеве мужчина убил кухонным ножом своего знакомого. Злоумышленник предстанет перед судом.

Об этом сообщила полиция Киева. По словам правоохранителей, печальное событие произошло в квартире одной из многоэтажек Дарницкого района.

Как выяснило следствие, погибший вместе с женщиной пригласили подозреваемого в гости. Знакомые вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, закончившийся трагически. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил хозяина в грудь.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры фигуранту за совершение убийства, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Орудие преступления

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Также в полиции отмечают, что обвинительный акт по факту умышленного убийства направлен суду для рассмотрения дела по существу.

В качестве аргумента злоумышленник ударил знакомого ножом

Напомним, недавно в Киеве Днепровский районный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в жестоком убийстве знакомого. Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как выяснили следователи, мужчина пригласил к себе домой товарища на застолье. Во время внезапной ссоры он схватил со стола нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, накрыл тело простыней и продолжил пить алкоголь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве будут судить мужчину, который зарезал своего товарища, а затем со знакомым оттащил тело к мусорнику.

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