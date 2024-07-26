В Одесі чоловік спалив авто сусіда через специфічне тату: подробиці (фото, відео)

Також чоловік сказав, щоб чоловік спілкувався російською, а не на "мові".

Незвичайна подія сталась на вулиці Чорноморській в Одесі. Звичайна сусідська суперечка через татуювання переросла у кримінал. Ввечері 22 липня між двома сусідами спалахнула словесна перепалка.

47-річний чоловік висловив своє невдоволення татуюваннями 49-річного сусіда.Здавалося б, на цьому конфлікт мав би вичерпатися, але події набули несподіваного розвитку. Про цей випадок розповіли у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Наступного ранку, близько 3:30, молодший учасник конфлікту вирішив помститися. Він підготував матрац, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив, підкинувши під автомобіль сусіда. Внаслідок пожежі позашляховик Suzuki було повністю знищено.

Рятувальники повідомили поліцію про займання автомобіля на вулиці Чорноморській близько четвертої години ранку. Власник транспортного засобу дізнався про інцидент вже після того, як пожежу було ліквідовано. Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваного швидко встановили та затримали.

Слідчі Одеського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У соцмережах пишуть, що татуювання, яке і викликало конфлікт, виглядало як свастика. Також публікують ймовірне відео суперечки між двома чоловіками. Один з них виказав претензію, що чоловік носить тату зі свастикою, проте говорить на "мові" (українською мовою, — ред.), і сказав, щоб той розмовляв російською. Також на відео видно, як чоловік б’є свого опонента і переслідує його з ножем в руці.

Раніше "Телеграф" писав, що компанія, де міг працювати чоловік, який напав на дівчину в Одесі, прокоментувала подію з побиттям дівчини. Зокрема, там закликали не поширювати плітки.