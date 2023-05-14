Убийство в Киеве: мужчина лишил жизни соседа и "спрятал" его тело на балконе

Убийца пытался ввести следствие в заблуждение, но стражи порядка задержали его по подозрению в совершении тяжкого преступления

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько дней назад он в своей квартире по улице Харьковское шоссе убил знакомого с целью самозащиты.

Для проверки указанной информации по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями ноги и головы.

Проведя ряд следственных и оперативных мер, полицейские установили, что потерпевший получил несовместимые с жизнью ранения во время внезапного конфликта с соседом, к которому пришел в гости.

Мужчины некоторое время распивали алкогольные напитки на кухне, а затем начали ссориться. Впоследствии хозяин взял в соседней комнате охотничье ружье, занарядил его боевыми патронами, вернулся на кухню и дважды выстрелил в оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленник перетащил его тело на балкон, вымыв пол от следов крови.

Через несколько дней владелец дома сообщил в полицию о преступлении, объяснив свои действия как самозащиту, но эта версия не нашла подтверждения. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия орудие убийства — охотничье ружье, а также другие вещественные доказательства. Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им оказался ранее не судимый уроженец Киева, 1970 года рождения.

По данному факту следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. В период следствия злоумышленник находился под стражей.

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