Материл и желал смерти: в Одессе тренер оскорбил военного, но тут же поплатился (фото, видео)

За военного вступились волонтеры и конфликт получил неожиданное завершение

В Одессе фитнес-тренер обматерил военного, который служил в 53-й бригаде ВСУ и пожелал ему смерти. За украинского защитника вступились и "доходчиво объяснили" тренеру, что так себя вести нельзя.

Об этом рассказал волонтер Демьян Ганул. Он опубликовал видео грубой беседы тренера с украинским воином.

Тренера зовут Севастьян Гогович, он работает в одном из спортзалов Одессы, который находится в БЦ "Планета". Что стало причиной конфликта между ним и военным — неизвестно. На видео, которое показал волонтер, попал момент, как Севастьян Гогович называет воина "пи***ом", говорит, чтобы тот "шел на**й", и вообще, чтобы умер он и все, кто защищает нашу страну.

Мужчина, который был вместе с военным, вежливым тоном несколько раз попросил тренера спокойно общаться без оскорблений. Сам военный попросил его показать документы, на что также получил грубый отказ.

"Надел форму, иди воюй дальше. На**й ты сюда зашел? Иди на**й, черт, дятел е***ий. Как хочу, так и веду себя. Ты для меня не человек — ты гнида, паскуда и тварь… Чтобы ты сдох, чтобы вы все там сдохли, кто там воюет", — говорил тренер.

За конфликтом наблюдал еще один мужчина, судя по всему сотрудник того же фитнес-центра. Он обвинил военного в том, что он сам провоцирует Севастьяна Гоговича.

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Волонтер и бывший руководитель силового блока Правого сектора в Одессе Демьян Ганул пообещал, что хам будет наказан.

"С видео понятно что пи**р видит человека в форме и с присущей сепаратисту ненавистью желает смерти и посылает защитника. Я на связи с военным, которого обижал этот подлец. Мы с ребятами уже выехали к нему, на этот раз никто ему не поможет. Я в очередной раз повторяю, НИКТО не имеет права оскорблять наших защитников", — написал волонтер.

Спустя несколько минут опубликовал фото, на котором тренер-хам стоял с разбитым носом, а вокруг были видны капли крови. Кроме того, в бизнес-центр были вызваны сотрудники ТЦК и тренер получил повестку.

"Пол мокрый, тренер пропустил день ног и упал… Я проконтролировал его трансфер в бусик, теперь военные смогут спросить у него, почему он желал им смерти", — написал волонтер.

На странице в Instagram Севастьяна Гоговича много постов антиукраинской тематики, а также кадры президента Украины в цветах радуги (вероятно, символа ЛГБТ-сообщества). Также у тренера есть жена Марина, которая тренируется вместе с мужем в одном зале.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине волна поджогов авто. Цель поджигателей — машины военнослужащих и сотрудников ТЦК.