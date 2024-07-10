Сделал замечание из-за издевательства над собакой: на пляже в Одессе девушка накинулась на мужчину с ножом (видео)
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За конфликтом наблюдало большое количество отдыхающих
На одном из городских пляжей в Одессе девушка кидалась с ножом на мужчину. Конфликт между ними произошел после замечания в ее сторону.
Соответствующее видео было опубликовано в местном Telegram-канале. Его сняли очевидцы происшествия.
Автор ролика пояснил, что мужчина сделал замечание девушке за то, что она издевалась над собакой. Однако такая реакция посетительнице пляжа не понравилась и она схватилась на нож.
На кадрах видно, что в правой руке девушка держит нож. При этом ее держат и пытаются успокаивать. Сама же героиня этой истории просто смирно стояла с ножом в руке.
У очевидцев этой истории возникли между собой разногласия по поводу этой ситуации. Автор ролика говорила окружающим, что именно эта девушка кинулась с ножом на мужчину.
В паблике не сообщили, была ли на место происшествия вызвана полиция. В официальных источниках нет сведений о данной истории.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области на АЗС мужчина напал на девушку-кассира. По предварительной информации, нападавший был в военной форме и находился в состоянии алкогольного опьянения.