В Одессе 13-летняя девочка упала с заброшенной высотки и погибла (фото)

Девочка из нормальной семьи

В Одессе две 13-летние подружки рисовали на стенах заброшенного санатория, одна из них оступилась и упала с высоты 14-о этажа. Девочка погибла.

Об этом сообщила полиция области. Трагедия произошла 19 июля, на территории Пересыпского района Одессы.

Девочки приехали погулять в один из санаториев. Они поднялись по лестнице заброшенного комплекса, чтобы порисовать красками на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из подружек отступила назад, чтобы рассмотреть свой рисунок, потеряла равновесие и упала в промежуток между лестницей.

Вторая девочка сообщила о произошедшем родителям, а те — в полицию. На место прибыли полицейские, спасатели и медики. К сожалению, спасти девочку не удалось, она погибла на месте происшествия.

Девочка из нормальной семьи. По словам родителей, она отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18 часов она сказала матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

Тело погибшей направили на экспертизу. По предварительной информации, смерть ребенка наступила от травм в результате падения с высоты. По факту гибели ребенка начато производство по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал "Телеграф", 30 июня в Киеве двое подростков упали с 16-го этажа дома и погибли. Они покончили жизнь самоубийством.