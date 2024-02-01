Имел кличку "Кот" и любил красть: что известно о юноше, убившем девочку под Днепром

Злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы

Стало известно имя 23-летнего парня, который зарезал 11-летнюю Марию Биланову в Приднепровске. Его зовут Александр, но больше известен в неблагоприятных компаниях по кличке "Кот".

Об этом сообщает "Днепр Оперативный". Мать злоумышленника заявила, что ничего не знала о преступлении сына и сейчас ее семья опозорена на весь город.

23-летний житель Днепра не первый раз попадает в поле зрение полиции. По словам товарищей, он любит "легкие деньги", поэтому часто воровал. Саша по кличке "Кот" неоднократно был замечен в неблагополучных компаниях, где употребляли алкоголь и наркотические вещества. Такой разгульный образ жизни он начал вести, когда отец ушел из семьи. Помимо него у матери есть еще два младших сына.

Женщина рассказала, что о преступлении сына узнала только сегодня из социальных сетей, когда опубликовали его фото. Из полиции мать не получала никаких извещений. Она давно не живет вместе, поэтому была не в курсе подробностей его жизни. Также матери злоумышленника стали звонить неизвестные люди и угрожать ей и младшим сыновьям.

"Я вообще не понимаю, что происходит. Моим детям угрожают. Мой муж – Герой Украины. Меня обесчестили на весь Днепр", – пожаловалась женщина в комментарии журналистам.

Что касается Марии, то с жертвой Саша был знаком лично, но что между ними произошло — неизвестно. По словам начальника ГУНП в Днепропетровской области Александра Ганжи, девочка росла в неблагополучной семье. Помимо Марии в семье росли еще несколько детей, но их воспитание никто не занимался. На родителей несколько раз составляли протоколы за невыполнение родительских обязанностей. Вдобавок к этому они злоупотребляли алкоголем.

Семья раньше жила в Каменском, но недавно переехала в Днепр. Друзья убитой рассказали, что Марию время от времени избивали отец и брат. Девочка не дожила до своего дня рождения два дня — 31 января ей должно было исполниться 12 лет.

В суд уже поданы документы о том, чтобы взять под стражу и поместить в СИЗО виновного в убийстве несовершеннолетней. Александру грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что тело Марии Билановой нашли 31 января в пригороде Днепра. У девочки на теле были ножевые ранения. Известно, что ребенок ушел из дома якобы на ночевку к подруге еще 28 января, но мать обратилась в полицию только 30 января.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области мужчина убил сожительницу в день ее рождения. Накануне вечером между мужчиной и женщиной возник конфликт.