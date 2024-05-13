Прятала тело в подвале 10 дней: в Днепре жена жестоко убила мужа

Ей грозит до 15 лет лишения свободы

В Днепре жена убила мужа и почти 10 дней прятала его труп в подвале. Подозреваемая позвонила в полицию и сообщила о преступлении самостоятельно.

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции. Отмечается, что женщина уже задержана.

"Во время ссоры жена ударила гражданского мужа ножом в сердце. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, преступление произошло 1 мая по улице Лубенская в Новокодакском районе города. Полицейским удалось установить, что во время совместного отдыха между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла смертельный удар сожителю.

Улица Лубенская

"Во избежание наказания подозреваемая спрятала тело погибшего в подвале. Но 10 мая женщина позвонила в полицию и призналась в содеянном", — добавляется в сообщении.

Нож, которым был нанесен удар

Отмечается, что уже в воскресенье, 12 мая, следственные отделения полиции сообщили 43-летнему задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что в Никополе мужчина избил собственного брата до смерти из-за окурка. Так подозреваемый проснулся и заметил запах дыма в квартире, возникший из-за того, что погибший не погасил сигарету.