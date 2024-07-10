Изнасиловал и ударил ножом десятки раз: убийце 11-летней девочки из Днепра вынесли приговор (фото)

Злоумышленник с февраля находился под стражей

Убийцу 11-летней Марии Билановой, тело которой нашли 31 января в Днепре, приговорили к пожизненному заключению. В суде он свою вину не признал.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области в среду, 10 июля. Там напомнили, что девочка поехала к подружке 28 января и перестала выходить на связь, после чего ее мама обратилась к полиции.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали вину осужденного по статьям об умышленном убийстве и изнасиловании и добились вынесения приговора в виде пожизненного лишения свободы.

В начале года он встретился с жертвой на одной из улиц Днепра возле теплотрассы, надругался над несовершеннолетней, а затем нанес ей не менее 19 ударов ножом. Из-за этого девочка умерла на месте.

23-летнего убийцу нашли 1 февраля и держали под стражей. Во время судебного заседания он не стал признавать свою вину.

Напомним, в СМИ сообщали, что убийство произошло в Самарском районе Днепра, а тело девочки нашли в канаве. Тогда сообщалось, что причиной убийства стал словесный конфликт.